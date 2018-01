Kinderen krijgen medaille voor kalenderverkoop 02u27 0 Foto Vertommen

In het Leuvense stadhuis werden acht kinderen ingehuldigd voor hun verdiensten bij de verkoop van de Dijlevalleikalender, editie 4. Vanaf half mei gingen Quinten, Bryan, Jordy, Thomas, Indra, Laura, Hendrik en Jozefien op stap in heel Vlaams-Brabant om de kalender aan de man te brengen. Op de kalender staan foto's van de bekende landschapsfotograaf Koen De Langhe, allemaal foto's van de mooie Dijlevallei. Er werden 3.500 kalenders verkocht. Dat was weer een verbetering van het oude record. De opbrengst van deze kalender werd gespendeerd voor de voltooiing van het multifunctionele sportveld en voor de inkleding van speelplaatsen zoals houten huisjes, zandbakken, fietsjes, spelmuurwanden en picknicktafels met bordspelen. Vanaf half mei start de volgende editie. "Het wordt een jubileumeditie en daarom gaan we iets speciaals doen. De opbrengst gaat naar het verkeerspark. Daar worden nu volop plannen voor gemaakt. Daarnaast gaan we een 'woudluchtspeelbos' bouwen, waarbij we met wilgenhutten, een blotevoetenpad, een zintuigenpad en een bloemenweide verschillende doelgroepen willen bereiken", vertelt Kristel Vandembempt van BBOG Woudlucht uit Heverlee.





(ADPW)