Kinderen in ziekenhuis bezoeken museum via virtual reality 31 januari 2018

02u30 0 Leuven De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt 5 jeugdorganisaties die hun droom willen waarmaken. Eén van deze dromen is het project 'Virtual reality als brug tussen museum en ziekenhuis'. Met dit project delen kinderen de ervaring van een museumbezoek via een virtual reality-bril met leeftijdsgenoten in het ziekenhuis. Ze werden hier gisteren bij begeleid door Leitmotif vzw en M-Museum Leuven, waar het project werd voorgesteld.

Vorig jaar lanceerde de provincie Vlaams-Brabant de campagne 'Hey... ik heb een idee'. Hiermee wilde de provincie, in het laatste jaar dat jeugd nog een provinciale bevoegdheid was, jeugdorganisaties, kinderen en jongeren die een buitengewone droom willen waarmaken een ultieme duw in de rug geven. Tijdens creatieve workshops maakten 9 kinderen van 11 en 12 jaar vanuit hun eigen beleving 360° video-opnames van de collectie in Museum M. Via een virtual reality-bril delen ze hun ervaring met leeftijdsgenoten in het Kinderziekenhuis van UZ Leuven. Zo leerden ze het museum op een interactieve en innovatie manier kennen en hun leeftijdsgenoten in het ziekenhuis kregen zo de kans om via virtual reality Museum M te bezoeken. De andere geselecteerde projecten zijn: 'Samen op stap-app' van Het Balanske in Tielt-Winge, 'Oud schoolgebouw claimen' van de jeugddienst van Liedekerke, 'Speelweek voor kinderen in asielcentra' van Jonge Helden in Scherpenheuvel en 'Ovenburen' van jeugdhuis 't Paenhuys uit Hoegaarden. (ADPW)