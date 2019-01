Kinderbegeleiders leren avontuurlijk spelen Bart Mertens

24 januari 2019

14u50 0 Leuven Kinderbegeleiders van Landelijke Kinderopvang krijgen vandaag een opleiding rond de risico’s maar vooral over het belang en het plezier van avontuurlijk spelen. “Zij verwerven zo de nodige vaardigheden om kinderen bewust te leren omgaan met risico’s maar geven ze ook de kans om zich echt uit te leven in hun spel”, zegt Nancy Wynants, verantwoordelijke Veiligheid.

Landelijke Kinderopvang kiest er bewust voor om, naast logistieke veiligheid ook de activiteiten op hun risico’s te beoordelen. Het Magda?!-project moet ervoor zorgen dat zowel de kinderbegeleiders als de kinderen meer ‘risico competent’ worden. Kinderbegeleiders van de buitenschoolse kinderopvang leren dus hoe zij kinderen bewust moeten maken van de risico’s van avontuurlijk spelen. Nancy Wynants, coördinator Veiligheid: “Vanuit eigen angst of angst voor aansprakelijkheid zeg je al veel te vlug : ‘ Nee, dat mag niet!’ Het project ‘Magda?! doet ons inzien dat sommige (aanvaardbare) risico’s net enorme speelkansen geven. Het is dus belangrijk om een goede afweging te maken. Daarom kijken we bewust naar het kind in de opvang. We halen niet alleen onze checklist boven maar analyseren de opvangsituatie zelf.”