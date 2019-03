Kijk daar: de deelstep komt naar Leuven! Bart Mertens

04 maart 2019

18u00 0 Leuven Ze rijden al rond in Antwerpen en Brussel. We hebben het uiteraard over e-steps die je kan huren voor korte verplaatsingen in de stad. Blijft de vraag: waar blijven de Leuvense deelsteps? “Ze komen eraan, maar wij gaan voor een duurzaam systeem”, zegt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen).

Duurzaam, goed voor het milieu en gebruiksvriendelijk. Zo wordt de hippe e-step doorgaans omschreven door fervente voorstanders van het nieuwe vervoersmiddel dat de Vlaamse steden verovert. In Brussel en Antwerpen zijn e-steps al de normaalste zaak van de wereld en sinds begin deze maand kan je ook een deelstep huren in Roeselare. In Leuven zie je er slechts af en toe eentje van een privé-eigenaar, want de universiteitsstad heeft tot op heden nog geen systeem van deelsteps die je kan huren voor een korte verplaatsing in de stad. Blijft de vraag: waar blijven de Leuvense e-steps?

Wij willen een netwerk van e-steps opzetten zonder de controle te verliezen als stadsbestuur David Dessers (Groen), schepen van Mobiliteit

Plan in de maak

Schepen David Dessers –zelf een fervent stepper- is achter de schermen volop bezig om een netwerk van deelsteps uit te rollen in Leuven. “We maakten eerder al bekend dat er de komende drie jaar met Europees geld een vijftigtal Mobipunten komen in de stad en de deelgemeenten. In elk Mobipunt zullen e-steps te huur worden aangeboden”, klinkt het.

Toch zal het nog even duren vooraleer je kan e-steppen. “We willen een duurzaam systeem introduceren en de valkuilen vermijden die we al in verschillende andere steden hebben gezien. Meestal kan je zo’n deelstep huren en die vervolgens waar dan ook achterlaten, met een rommelig boeltje als gevolg. ’s Nachts moeten er dan mensen al die steps weer gaan ophalen. Wij willen een netwerk van e-steps opzetten zonder de controle te verliezen. Of met andere woorden: je huurt een e-step in één Mobipunt en je kan die vervolgens weer afleveren in hetzelfde of in een ander Mobipunt. De e-step zomaar achterlaten waar je er zin in hebt, lijkt ons geen goed verhaal.”

Amsterdam

Schepen Dessers heeft wat dat laatste betreft zeker een punt. In het buitenland ontstonden er al problemen met rondslingerende deelsteps in onder meer Amsterdam en Los Angeles. Vaak gebruiken aanbieders van e-steps ook exemplaren van minderwaardige kwaliteit die na 300 tot 500 ritten zijn afgeschreven. “Niet bijzonder duurzaam”, aldus schepen Dessers. “Wij gaan in Leuven voor kwaliteit, zowel qua materiaal als qua service, met een minimum aan overlast door rondslingerende e-steps. Een timing? Die kan ik nog niet geven maar de deelsteps komen er met zekerheid aan op relatief korte termijn.”