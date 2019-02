Kick-off van Levensloop Leuven Bart Mertens

19 februari 2019

21u00 0 Leuven Bij de KU Leuven is zopas het startschot gegeven van Levensloop Leuven 2019. Dat was het moment bij uitstek om terug te blikken naar editie 2018 met de uitreiking van de Levensloop Grants. “In 2018 werd er geld ingezameld in 27 verschillende gemeentes”, klinkt het.

Levensloop België -de vele 24 uursevenementen van Stichting tegen Kanker- ontpopte zich de voorbije jaren tot een hartverwarmende en succesvolle beweging. Sinds 2011 komen er steeds nieuwe evenementen bij en groeit de community zienderogen. In 2018 werd er geld ingezameld in 27 verschillende gemeentes. Dat was te danken aan meer dan 650 vrijwilligers, 71.835 deelnemers en tienduizenden bezoekers.

153.355 euro

“Een deel van het ingezamelde geld gaat sinds dit jaar naar de ‘Levensloop Grants’ van Stichting tegen Kanker. In totaal werd er 153.355,40 euro toegekend aan 39 projecten. Voor Levensloop Leuven werd er 22.600 euro toegekend aan 7 projecten. De overige inkomsten zullen aangewend worden voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek, preventie en andere sociale projecten”, klinkt het bij de organisatoren. In Leuven is er onder meer geld voor KiKOV-Leuven vzw, het Leuvens Kankerinstituut, het UZ Leuven en Artfeelings vzw.

Nog dit opmerkelijke cijfer. Kanker treft in ons land jaarlijks meer dan 65.000 mensen. Daarom financiert de Stichting tegen Kanker wetenschappelijk kankeronderzoek in België en verstrekt ze informatie en sociale begeleiding aan mensen met kanker en hun naasten. De inkomsten van de Stichting komen overigens voor meer dan 90% uit giften van particulieren. Meer info: www.kanker.be