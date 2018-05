Kesselse Feesten 19 mei 2018

02u30 0

Dit weekend staan de Kesselse Feesten op het programma in park Heuvelhof. De feesten zijn al toe aan de vijftigste editie. In het oud gemeentehuis in het park kan je een tentoonstelling bezoeken met als titel 'Doorheen 50 jaar Kesselse Feesten' maar uiteraard staan ook de meer traditionele feestelijkheden op de affiche. Zo is DJ Eddy van de partij om de feesttent in vuur en vlam te zetten. De organisatie deelt ook cadeautjes uit om de vijftigste verjaardag van de Kesselse Feesten in de kijker te zetten. Verder ook nog enkele optredens op het programma. Dit weekend treden onder meer Massive Brass Rock en de Jan Vanden Bossche Band op. Maandag staan Fab2E.P. Band', De Krikke en Kris Aron op het podium. Meer info: www.kesselsefeesten.be (BMK)