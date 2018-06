Kessel-Lo decor van straatgevechten? JONGEREN BREKEN HAL AAN CENTRALE WERKPLAATSEN OPEN EN GAAN OP DE VUIST STEFAN VAN DE WEYER

25 juni 2018

02u27 0 Leuven In een leegstaande hal van de Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo maakten jongeren - veertig volgens de politie - het vrijdagnamiddag nogal bont. De leegstaande Hal 9 werd opengebroken en er werd brand gesticht. Buiten gingen ze met elkaar op de vuist, het leek op een straatgevecht volgens buurtbewoners.

Een buurtbewoonster was niet opgezet met het kabaal en maande hen aan om ermee te stoppen, waarop ze een steen naar haar raam kreeg. Ongeveer op dat moment kwam de politie ter plaatse en stoof het gezelschap uit elkaar. De politie onderzoekt de camerabeelden gemaakt door getuigen.





Boksbeugels

"Ze kwamen met zijn twintigen en met veel kabaal uit de richting van het station gelopen. Ze spraken Frans en waren tussen zeventien en twintig jaar oud. Er waren veel jongens van Afrikaanse origine bij. Er begonnen er twee te vechten terwijl de rest supporterde. Na dit soort van straatgevecht was er duidelijk een winnaar en gaven beide vechters na afloop elkaar een high five. Ik had de indruk dat ze elkaar kenden. Het is niet de eerste keer dat daar vlak bij die Hal 9 zoiets gebeurt. Enkele weken geleden waren ze tot twee keer toe bezig aan een soortgelijk gevecht, toen was dat zelfs met boksbeugels. Wat opvalt, is dat het steeds bij klaarlichte dag gebeurt", reageert een buurtbewoonster die anoniem wenst te blijven.





Enorm veranderd

"Ze zitten hier 's nachts op bankjes drugs te gebruiken. Ik kijk 's avonds toch uit, je weet nooit wie je hier tegenkomt. Gelukkig vinden er nog wat activiteiten plaats aan Hal 5 ter sociale controle, anders was dit helemaal een verloren hoek", vervolgde ze.





"Ik ken de wijk hier al vijf jaar. De mentaliteit van toen tegenover nu is enorm veranderd. Die jongens weten dat ze hier kunnen komen vechten en kunnen via alle mogelijke wegen ontsnappen aan de politie", weet een buurtbewoner.





De politie gaat bekijken hoe ze dit nieuwe fenomeen kan bestrijden.





"Dat er al even sprake was van overlast in die bepaalde wijk was al geweten. We sturen 's nachts gericht patrouilles om er geluidsoverlast te bestrijden, maar dit gegeven is nieuw voor ons. We moeten zien hoe we hier als politiezone mee omgaan", reageert woordvoerder van de Leuvense politie Nicolas Del Piero.