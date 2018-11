Kerstmarkt terug op vertrouwde pleinen Aangepaste verlichting zorgt voor feeërieke sfeer op 31ste editie Bart Mertens

13 november 2018

19u30 1 Leuven De Leuvense Kerstmarkt keert na een uitstapje in het Sint-Donatuspark terug naar de vertrouwde locatie: het H. Hooverplein en het Ladeuzeplein. Van woensdag 12 tot en met zondag 23 december kan je er genieten van een unieke kerstsfeer dankzij 170 originele standen. “Alle horecastanden worden dit jaar bemand door verenigingen die ‘de keuken van mama’ promoten”, zegt organisator Dirk Pinte.

Jaar na jaar is de Kerstmarkt het topevent op de kalender in Leuven dat bezoekers lokt tot ver over de landsgrenzen. Na een uitstapje in het Sint-Donatuspark keert de Kerstmarkt deze winter terug naar de vertrouwde locatie op het Ladeuze- en het H. Hooverplein. “Liefst 170 standhouders zullen de bezoekers in de watten leggen”, zegt organisator Dirk Pinte. “De Leuvense Kerstmarkt staat voor authenticiteit, want je ziet er ambachtslui aan het werk. Je kan het niet bedenken of het is aanwezig. Van Zweedse geschenken tot sterrenlampen uit Indië. Dankzij een andere inplanting hebben we meer ruimte voor de standen. Door de werkzaamheden aan het Herbert Hooverplein en het Ladeuzeplein moest de Leuvense Kerstmarkt tijdens de vorige editie even uitwijken naar het Sint-Donatuspark, maar nu keren we terug naar onze roots.”

De Leuvense Kerstmarkt staat tot ver buiten de landsgrenzen bekend als een event met animatie van hoog niveau. De organisatoren blijven ook deze winter trouw aan die filosofie. “Uiteraard verwelkomen we opnieuw de enige echte kerstman die zijn intrek neemt in het Kersthuis”, vertelt Dirk Pinte. “Jong en oud kan op bezoek gaan bij de kerstman. Verder hebben we ook het bekende kusbrugje met een maretak voor de verliefde koppeltjes en de verteltent waar leuke verhalen worden verteld, zelfs in het ‘Leives’. Tot slot is er de traditionele animatie met tal van artiesten.”

Ook dit jaar enkele nieuwigheden op de Leuvense Kerstmarkt. “Alle horecastanden worden dit jaar bemand door verenigingen die ‘de keuken van mama’ promoten. Dus geen traditionele marktkramen, maar verse gerechten die ter plaatse worden bereid door lokale verenigingen. De Provençaalse markt is ook dit jaar van de partij, maar ze wordt wel iets kleiner met een unieker aanbod. We brengen ook meer sfeer door de tent te vervangen door een houten constructie. Dat komt het Finse gevoel ten goede. Tot slot voorzien we ook aangepaste verlichting die de pleinen zal doen baden in een sprookjesachtige feeërieke sfeer. Je zou je zowaar even in de Efteling wanen”, besluit Dirk Pinte. Meer info: www.leuvensekerstmarkt.com