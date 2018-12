Kerstmarkt lokt zo’n 700.000 bezoekers ADPW

23 december 2018

18u47 0 Leuven De 31e editie van de Leuvense kerstmarkt zit er weer op. Een jammere zaak voor iedereen die geniet van een gezellige uitstap. Volgens de eerste berichten zouden er zo’n 700.000 bezoekers geteld zijn. Een mooi cijfer voor de stad Leuven.

Vorig jaar vond de kerstmarkt nog plaats in het Sint-Donatuspark en dat bracht redelijk wat problemen met zich mee. Dit jaar verhuisde de kerstmarkt weer naar haar aloude stek op het Herbert Hooverplein en het Ladeuzeplein en dat zal ook het volgende jaar weer het geval zijn. De kerstmarkt werd vorig jaar dan ook minder bezocht dan andere jaren. Doorgaans wordt er afgetikt ergens tussen de 600.000 en 700.000 bezoekers.

Lichtparcours

Wintertijd is ondertussen zowat halfweg. Al duizenden bezoekers kwamen genieten van de sfeer in het centrum van de stad. “Dit weekend startte een van de nieuwigheden in het Wintertijd-programma: het lichtparcours met een overzicht van het werk van het Leuvense Skullmapping. Op vijf plaatsen in de stad is het genieten van kleinschalig (Stadhuis) tot bombastisch (tuin Museum M). Of heb jij ooit al een gigantische gorilla de muur van het museum zien beklimmen?”, zegt Kris Peeters, coördinator van Leuvenement vzw.

Ook de week tussen kerst en nieuwjaar is er nog heel wat te beleven in de Leuvense binnenstad. “Zo staat er tijdens het weekend van 28-29-30 december weer een editie van de Foodtruck Fiesta gepland in park De Bruul. Met op zaterdag 29 december om 20.30 uur een akoestisch concert van Leuvense favorieten Berry Quincy”, aldus nog Peeters.

Wintertijd sluit traditioneel af met de nieuwjaarsdrink, dit jaar op 5 januari.