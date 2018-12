Kerstcadeautje gestolen ADPW

24 december 2018



Afgelopen week werd er ingebroken in een appartement in de Leeuwerikenstraat in Heverlee. De bewoner ontdekte de diefstal toen hij vrijdagavond terug aan zijn appartement kwam. De inbrekers klommen via de terrassen aan de achterzijde van het appartementsgebouw tot aan het appartement op de tweede verdieping. Daar werd de schuifdeur naar het terras opengebroken en werd heel het appartement doorzocht. De inbrekers gingen aan de haal met cash geld en een polaroid camera die ingepakt klaarstond om als kerstgeschenk te geven. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.