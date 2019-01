Kersenpitkussen vat vuur ADPW

15 januari 2019

19u54 0

De Leuvense brandweer werd omstreeks 17 uur drie maal opgeroepen op enkele minuten tijd. In de Groenstraat in Heverlee had een kersenpitkussen vuur gevat in een microgolfoven. De bewoners slaagden erin om het vuur onder controle te krijgen. De brandweer kon de microgolfoven nadien afblussen. In de Dekenstraat vatte een dekentje vuur dat op de verwarming lag. Ook hier kregen de bewoners het brandje onder controle. Op datzelfde ogenblik rukte de brandweer nog eens uit voor een brandalarm in de Mechelsestraat. Eenmaal ter plaatse bleek het om loos alarm te gaan.