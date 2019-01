Kentucky Fried Chicken ook in Leuven? Bart Mertens

31 januari 2019

18u25 0 Leuven Komt er op termijn een vestiging van Kentucky Fried Chicken-restaurant in Leuven? Die kans is groot want de Amerikaanse fastfoodketen opent nog deze lente een restaurant in het station van Brussel Noord en is op zoek naar locaties voor nog 150 vestigingen in ons land.

KFC…de afkorting klinkt u misschien niet heel bekend in de oren maar ze doet wellicht een klein belletje rinkelen. Voluit is het Kentucky Fried Chicken en met die fastfoodketen bent u ongetwijfeld wel bekend. Voorlopig is er nog geen vestiging van KFC in ons land maar daar komt binnenkort verandering in. Nog deze lente wil Autogrill het eerste KFC-restaurant in België openen en wel in het station Brussel Noord. Het wordt een zaak van 470 vierkante meter groot met 230 zitplaatsen die werk zou bieden aan 80 werknemers. Blijft de vraag: blijft het bij één vestiging in Brussel? Verre van want Autogrill bevestigt dat men op zoek is naar geschikte locaties voor nog veel meer KFC’s. Zo’n 150 om precies te zijn en dat betekent dat er zo goed als zeker ook in het Leuvense een KFC-restaurant zal opduiken op termijn. Wanneer precies is evenwel nog onduidelijk.