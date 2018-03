KC Leuven tofste sportclub van 2017 09 maart 2018

Op de kampioenenviering van Tofsport Leuven heeft korfbalclub KC Leuven de prijs voor tofste sportclub van Leuven 2017 gewonnen. De club - die sinds vorig jaar over op nieuwe kunstgrasvelden beschikt - heeft de prijs weten binnen te halen dankzij onder meer haar jeugdwerking en verschillende buurtevenementen. "Als club willen we meer zijn dan een plek waar er louter getraind en gespeeld wordt, we willen één grote familie zijn waar iedereen zich thuis voelt. Deze prijs is een mooie bevestiging van die ambitie", klinkt het tevreden bij het Leuvense bestuur.





(ADPW)