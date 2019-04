Kattenhater aan het werk in Wijgmaalbroek: al drie poezen dood teruggevonden ADPW

03 april 2019

17u53 0 Leuven Er is opnieuw een dierenbeul actief in het Wijgmaalbroek in Wijgmaal. Minstens drie katten zijn ondertussen vergiftigd teruggevonden, een aantal andere poezen komt niet meer thuis. Ook in 2012 werden er minstens twintig katten vergiftigd. Volgens buurtbewoners is dit zaakje al tientallen jaren bezig. De politie gaat naarstig op zoek naar de kattenmoordenaar.

Kim Sellekaerts en Frieda Bollaerts zijn grote kattenliefhebster. Helaas heeft een dierenbeul het op hun favoriete huisdieren gemunt. Kim vond haar zwarte kater Marcel op 11 maart dood terug. “Het ene moment was hij in topvorm, even later zag ik hem schuimbekken en was hij dood”, zegt Kim.

Ook Frieda Bollaerts is sinds anderhalve week haar kat en beste vriend Alfred kwijt. “Ik vrees dat Alfred vergiftigd is, maar ik zou niet weten waar hij is. Verschrikkelijk, want ik denk er de hele tijd aan.” In 2012 werd er ook al een kat van Frieda dood teruggevonden. Een andere viel dan weer schuimbekkend van de trap. “Toen werd het gif gemengd in doosjes tonijn”, vertelt Frieda. “In de tuin van een bewoner van de wijk stonden toen lege kattenblikjes, maar de politie heeft nooit een dader kunnen vinden. Hopelijk kunnen ze dat nu wel. Stel je maar eens voor dat een kind zoiets opeet. Ik wil niet weten wat de gevolgen dan zullen zijn.”

Politie onderzoekt de zaak

De Leuvense politie is op de hoogte van de nieuwe reeks kattenmoorden. “In het verleden is er zelfs een huiszoeking geweest, maar er werd toen niemand opgepakt”, zegt Marc Vranckx van de politie. “Wij nemen deze zaak erg serieus. Momenteel is onze cel dierenwelzijn ermee bezig, en ook de wijkagent probeert de dader te vatten. Wie een zieke of dode kat aantreft, mag meteen met ons contact opnemen.”

Kim en Frieda hopen dat de dader zo snel mogelijk gevat wordt. “Ik kan Jean (de andere kat van Kim, red.) niet meer buiten laten. Een tijdje geleden kwam hij terug met een perfect klaargemaakte kippenfilet in zijn mond. Ik heb die onmiddellijk afgenomen. Toen was dat grappig, maar nu vermoed ik dat die ook vergiftigd was. Maar ik kan Jean toch echt geen tien jaar binnenhouden?”, vraagt Kim zich af. Ze twijfelde zelfs even om in Wijgmaalbroek te komen wonen door het verhaal van de vergiftigde katten in 2012. “Ik wist dat hier een kattenhater leefde. En kijk, nu is mijn kat ook vergiftigd.”

Aldicarb

Twee van de recent overleden katten zijn intussen naar de dierenkliniek in Gent gebracht voor een autopsie. In 2012 werd het verboden landbouwgif Aldicarb gebruikt om de dieren te vergiftigen. Dat is ook dodelijk voor mensen. “Heel die heisa is eigenlijk is nooit gestopt. Vorig jaar zijn er nog twee dode katten gevonden met schuim op de bek en een plas speeksel rond de kop, typisch voor vergiftiging”, zegt buurtbewoner Jan Muller. “Vorige week heb ik één van mijn katten dood voor mijn oprit aangetroffen met weer de kenmerkende plas speeksel en verlies van stoelgang. Kort daarvoor is een andere ziek geweest met braken en spierzwakte en na een opname in de dierenkliniek weer hersteld. Aldicarb veroorzaakt speekselvloed, braken en diarree met buikkrampen en verlamming met ademstilstand en overlijden. Een afschuwelijke dood is het. Dit moet stoppen.”