Katrien Houtmeyers tweede op lijst N-VA LEUVENSE ONDERNEEMSTER VERRAST VRIEND EN VIJAND MET POLITIEKE AMBITIE BART MERTENS

28 april 2018

02u24 0 Leuven N-VA Leuven maakte gisteren de top vijf bekend van de verkiezingslijst. De meest verrassende naam is de Leuvense onderneemster Katrien Houtmeyers die zich als sterke vrouw op nummer twee achter kandidaat-burgemeester Lorin Parys schaart.

Nu de Paasvakantie achter ons ligt, stijgt de verkiezingskoorts stilaan bij de Leuvense politieke partijen. Oppositiepartij N-VA lanceerde gisteren de top vijf van de verkiezingslijst en maakte in één beweging ook bekend dat gemeenteraadslid Tine Eerlingen de lijst zal duwen. Bij de nieuwkomers valt vooral de naam van de Leuvense onderneemster Katrien Houtmeyers op. Vanuit het niets op nummer twee achter kandidaat-burgemeester Lorin Parys maar naar eigen zeggen bijzonder gedreven om de politieke verandering in te zetten na een huwelijk van 24 jaar tussen CD&V en sp.a. "Leuven heeft nood aan een nieuwe wind en frisse ideeën om onze stad opnieuw bruisend te maken", aldus Houtmeyers (37). "Ik wil mij focussen op een sterke lokale economie met meer jobs en de belangen verdedigen van onze Leuvense kmo's. We mogen en we kunnen dat niet los zien van de mobiliteit in en rond Leuven. Daar ga ik 200 % voor", aldus de sterke vrouw achter het bekende Leuvense communicatiebedrijf Primetime Communication Group en mede-eigenaar van tuinmeubelzaak Home&Garden.





Drie nieuwe gezichten

N-VA Leuven maakt duidelijk werk van vernieuwing want in de top vijf duiken in totaal drie nieuwe gezichten op. "We kiezen voor een mix van ervaring en vernieuwing", aldus kandidaat-burgemeester Lorin Parys. "Met gevestigde waarde en huidig fractieleider Zeger Debyser (53) op plaats drie zitten we zeker goed maar ook nieuwkomer Lies Verlinden (34), raadgeefster van Theo Francken, brengt veel politieke kennis mee naar Leuven. Verder is ook Pieterjan Vangerven (28) een aanwinst voor onze lijst. Tot slot is Tine Eerlingen (41) als lijstduwer iemand die al de nodige ervaring opdeed in de Leuvense gemeenteraad. N-VA wil de Leuvenaars een nieuw politiek verhaal brengen waarin we iedereen willen meenemen. De tijd voor verandering in het Leuvense politieke landschap is nu gekomen."





Ondertussen draait ook bij CD&V de politieke molen stilaan op volle toeren. Na de bekendmaking van de lijst eerder deze week lanceerde kandidaat-burgemeester Carl Devlies (CD&V) gisteren de slogan voor de campagne.





'Het draait om Leuven!'

"We hebben met overtuiging gekozen voor 'Het draait om Leuven!'. Daarmee maken we duidelijk dat het om de burger gaat en het welzijn van die burgers in het Leuven van morgen. CD&V gaat niet voor de waan van de dag maar voor een verantwoordelijke politiek zonder politieke spelletjes."