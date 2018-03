Katholieke scholen lanceren 'energieke scholen' 21 maart 2018

Katholieke Scholen Leuven, de koepel van 16 secundaire katholieke scholen in Leuven, en de provincie Vlaams-Brabant gaan met het project 'Energieke scholen' samen voor duurzame en energiezuinige scholen. In het Heilig Hart Instituut in Kessel-Lo lanceerden ze zopas de ambitie om 300.000 euro aan energiekosten te besparen.





"Onderwijs is gericht op de toekomst", zegt Danny Pijls coördinerend directeur Katholieke Scholen Leuven. "Daarom wil KS Leuven sterk inzetten op duurzaamheid en milieubewustzijn. We doen dit door te investeren in onze gebouwen, in te zetten op mensen en zo mee te werken aan een duurzaam milieu." De provincie Vlaams-Brabant financiert het project gedurende drie jaar met 70.000 euro. Er wordt gestreefd naar een jaarlijkse gemiddelde CO2-reductie van minstens 30 ton CO2 per school en een gemiddelde besparing op de energiefactuur van 6.500 euro per school. Globaal betekent dit jaarlijks een reductie van 480 ton CO2 en een besparing van 104.000 euro per jaar. (BMK)