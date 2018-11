Kathleen Stinckens (49) stopt als politierechter Vanaf volgend jaar gaat ze aan de slag als voorzitter Comité P Kim Aerts

14 november 2018

21u22 1 Leuven Kathleen Stinckens (49) verdwijnt na 13 jaar als politierechter in de Leuvense rechtbank. Ze verruilt haar ‘preekstoel’ voor een zitje als voorzitter bij Comité P, het extern controleorgaan dat de politiediensten controleert.

Kathleen Stinckens was samen met twee andere kandidaten in de running voor het voorzitterschap bij Comité P. Dat is het extern controleorgaan dat toezicht houdt op de globale werking van de politie.

Stinckens bleek de gedoodverfde winnaar. Haar benoeming tijdens de plenaire vergadering van de Kamer gisteren was slechts een kwestie van tijd. Gisteravond om 19.30 uur viel het verdict. 128 Kamerleden van de 150 stemde voor haar benoeming.

Na 13 jaar als politierechter was ik klaar voor iets nieuws Kathleen Stinckens

“Ik heb het live gevolgd via mijn smartphone”, reageert Stinckens vanop een familiefeest. “Ik was echt aan het wachten op verder nieuws maar het is eindelijk officieel. Ik heb mijn job als politierechter heel graag gedaan maar na 13 jaar was ik klaar voor iets nieuws.”

Echtgenoot korpschef

Voor Stinckens politierechter werd, was ze zes jaar parketmagistraat in Leuven. Naast haar functie als rechter was ze ook ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de in politierechtbank in Leuven en perswoordvoerder. Het enige wat haar benoeming in de weg kon staan, was het feit dat haar echtgenoot zelf op de loonlijst van de politie staat. Haar man is sinds 2016 korpschef in Aarschot maar dat bleek geen struikelblok.

“Het parlement en de commissieleden waren op de hoogte van de functie van mijn echtgenoot. Men heeft daar geen bezwaren over geuit. Niemand moet zich zorgen maken. Nu viel het ook soms voor in de rechtbank dat een dossier voorlag met een proces-verbaal dat was opgesteld door mijn man maar dat had geen invloed op mijn functioneren”, reageert Stinckens.“

De Rechtbank

Als er ooit een dossier uit het korps van mijn man voor Comité P verschijnt, is het de evidentie zelve dat ik mij daarvan distantieer. In het vast comité zitten vijf leden dus wanneer er iets zou moeten besproken worden uit het korps van Aarschot dan zal ik daar niet bij betrokken zijn.”

Stinckens volgt Johanna Erard op bij Comité P. Het gaat om een mandaat van zes jaar. Hoe het verder moet in de Leuvense rechtbank en wie Stinckens’ donderdagzitting zal overnemen, is nog niet duidelijk.

“Morgen (vandaag, red.) heb ik een gesprek met mijn voorzitter om te zien hoe het verder moet met de praktische organisatie.” Het grote publiek leerde Stinckens kennen als strenge, maar menselijke en rechtvaardige rechter in het VIER-programma ‘De Rechtbank’. Ze velde meer dan 40.000 vonnissen als politierechter.