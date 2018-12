Kate Ryan stapt uit comfortzone op Kerstmarkt ADPW

13 december 2018

18u20 0

Vrijdagavond speelt Kate Ryan een akoestische unplugged-set op De Leuvense Kerstmarkt. Ondanks haar dikke hits, gouden en platina albums, is de Kempense behoorlijk zenuwachtig voor dat optreden: “Ik kan me niet herinneren dat ik de voorbije jaren ooit al een akoestische set heb gespeeld op een kerstmarkt. Leuven heeft de primeur en het is meteen ook een leuke opwarmer voor mijn ’80 Was Machtig’-concert dat ik op 16 februari geef in het Kursaal van Oostende. Liedjes uit die set komen vrijdag aan bod, maar in Oostende speel ik ze uiteraard ondersteund door mijn liveband en pakken we het wat grootser aan”, aldus Kate Ryan.

De eindejaarsperiode is voor Kate Ryan het ideale moment om haar optredens te combineren met familiale gezelligheid. “Ik hou van Kerstmis en de feestdagen, maar als ze voorbij zijn wordt het gezellig druk. In januari komt er een officiële nieuwe single. We hebben er samen met een internationale wereldartiest maanden aan gewerkt. Mijn liedje was klaar, ik stuurde het door in de hoop dat hij het wou remixen. Naast de remix, is het zelfs een effectieve samenwerking geworden, met als resultaat een single die internationale hitpotentie heeft. Geloof me, dit gaat scoren!”

Morgenavond speelt Kate Ryan om 20 uur akoestisch op de Leuvense Kerstmarkt. Haar optreden is gratis. Tickets voor het ’80 Was Machtig’-concert van Kate Ryan op 16 februari in Kursaal Oostende, kan je bestellen op www.80wasmachtig.be