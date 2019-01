Karin Brouwers (CD&V) lanceert compromis over namen van afritten Bart Mertens

31 januari 2019

19u45 0 Leuven De gemeente Herent liet al weten dat ze het niet zien zitten om afrit Herent op de E314 in de toekomst om te dopen tot ‘Leuven Noordwest’. Dat laatste is een voorstel van de Leuvense Bewonersparticipatie. Karin Brouwers (CD&V) stelt nu voor om ‘Leuven Noordwest (Herent/Winksele-dorp’ te gebruiken als nieuwe naam.

Een minder verwarrende benamingen van de afritten op de E314 en de E40 ter hoogte van Leuven…dat is het doel van de Leuvense Bewonersparticipatie. De verenigde actiecomités willen voorkomen dat bestuurders die niet bekend zijn met Leuven steevast kiezen voor de afrit ‘Leuven’ terwijl de afrit ‘Herent’ of ‘Kessel-Lo’ mogelijk een betere keuze is om op hun bestemming te geraken. Zowel het Agentschap Wegen en Verkeer als de stad Leuven staan open voor een dialoog over het voorstel maar het Herentse gemeentebestuur ziet het voorstel minder zitten. De afrit ‘Herent’ zou immers ‘Leuven Noordwest’ worden, zonder vermelding van Herent.

Buurgemeenten

Vlaams parlementslid en Leuvens gemeenteraadslid Karin Brouwers (CD&V) pleitte in het verleden al voor de toevoeging van de benamingen ‘Leuven Noord’ en ‘Leuven Zuid’ op de borden. Ze steunt dan ook het voorstel van Leuvense Bewonersparticipatie maar begrijpt ook de houding van de gemeente Herent. Daarom lanceert Brouwers nu een compromis. “Ik vind dat de deelgemeenten en de buurgemeenten apart moeten vermeld moeten blijven op de borden. De nieuwe benamingen zullen de bestuurders helpen om de juiste afrit te kiezen. Leuven Noord (Kessel-Lo / Wilsele-Putkapel) is een voorbeeld maar ook Leuven Noordwest (Herent / Wilsele-Dorp). Leuven Oost (Haasrode en Korbeek-Lo) zou bijvoorbeeld ook meer duidelijkheid brengen. Ik hoop dat de stad Leuven en AWV zich hier snel over zullen buigen”, zegt Karin Brouwers.