Kapitein Winokio op M-IDZOMER FOR KIDS

16 mei 2018

M-IDZOMER. "Ook Frank Vander linden, Tsar B en Robin McKelle zakken af naar de tuin van museum M. En voor de kleinsten onder ons hebben we Kapitein Winokio die de museumtuin eerder al liet vol lopen", zegt programmator Mike Naert.





M-IDZOMER, het Leuvense festival voor de meerwaardezoeker, heeft een lading nieuwe namen bekend gemaakt. Het festival dat kunst én muziek verenigt tot een groot creatief feest, voegt onder meer Faces on TV toe aan de affiche. Programmator Mike Naert wist ook Frank Vander linden, Tsar B en Robin McKelle te strikken.





"Op vrijdag 3 augustus zakt Faces On TV af naar M-IDZOMER. Naast samenwerkingen met ondermeer Bazart, Warhola, Warhaus en Mintzkov heeft de muzikale duizendpoot eindelijk ook een soloplaat. 'Night Funeral' is de samenvatting van 2017 en een warmbloedige, magnetische en intieme plaat. Pop-art uit een nabije toekomst. Ik kijk ook uit naar zondag 5 augustus want die dag stelt Frank Vander linden zijn nieuw solo-album 'Nachtwerk' voor. De nieuwe plaat is een verzameling van hoogstpersoonlijke songs. Van de eerste hitsingle 'Ik dacht aan een vrouw' tot de ironische slotsong 'Weet jij hoe het moet?' is het nieuwe album één donkere maar uiteindelijk troostende luisterervaring."





Groot dansfeest

Naar goede gewoonte worden ook de kleinste festivalgangers niet vergeten op M-IDZOMER.





"Op zondag 5 augustus wordt de festivalweide volledig ingepalmd door de jonge muziekliefhebbers. Ook dit jaar meert Kapitein Winokio weer aan. Samen met Mevrouw de Poes en de muziekmatrozen gaat de Kapitein heerlijk uit de bol op hiphop, buikdans, disco, tango, flamenco en polonaise. Het wordt één groot dansfeest in de tuin van M", aldus Mike Naert.





De affiche van M-IDZOMER krijgt met deze nieuwe namen een extra dimensie en lijkt stilaan op een stevige collectie toptalent. Eerder maakte de organisatie ook al bekend dat onder meer Intergalactic Lovers, Absynthe Minded en Gabriel Rios naar M-IDZOMER afzakken. Met Avishai Cohen wist de organisatie dan weer een internationale topper te strikken. "Een gloednieuwe band én een nieuw album brengen Avishai Cohen opnieuw richting M-IDZOMER. '1970' is de meest persoonlijke plaat die Cohen voortbracht in zijn illustere carrière. Avishai Cohen is werkelijk een fenomeen", besluit programmator Mike Naert. M-IDZOMER vindt plaats van 2 tot en met 5 augustus, telkens vanaf 17.30 uur in en aan M-Museum Leuven. Tickets zijn te koop via www.m-idzomer.be.