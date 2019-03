Kantoor BNP Paribas Fortis op Sint-Jacobsplein bedreigd met sluiting Bart Mertens

19 maart 2019

11u40 0 Leuven Volgens LaLibre.be zal het bankkantoor van BNP Paribas Fortis op het Sint-Jacobsplein de deuren sluiten. Die beslissing kadert in het plan van de bank om 267 van de 678 fysieke kantoren van de hand te doen in de komende jaren.

BNP Paribas Fortis heeft plannen om meer dan een derde van de bankkantoren in ons land te sluiten. De directie kondigde dat nieuws recentelijk zelf aan. De geplande sluitingen kaderen in een vernieuwingsoperatie om de bank ook in de toekomst financieel gezond te houden. Steeds meer mensen maken gebruik van online toepassingen voor hun bankzaken en dat heeft gevolgen voor 267 van de 678 fysieke bankkantoren van BNP Paribas Fortis. Het aantal kantoren wordt de komende jaren stelselmatig afgebouwd. Ook in onze regio staan er kantoren op de lijst. Volgens LaLibre.be zal bijvoorbeeld het bankkantoor op het Sint-Jacobsplein de deuren sluiten op termijn. Wanneer precies, is nog niet duidelijk maar het zal nog voor 2022 zijn want dan moet de vernieuwingsoperatie rond zijn bij BNP Paribas Fortis. De directie van de bank wil niet dieper ingaan op individuele sluitingen van fysieke bankkantoren. De vakbonden tonen zich teleurgesteld.