Kankerprof publiceert boek JOHAN SWINNEN BLIKT TERUG OP INDRUKWEKKENDE TOCHT NAAR COMPOSTELA BART MERTENS

23 juni 2018

02u46 0 Leuven Professor Johan Swinnen stelde in museum M in Leuven zopas zijn boek 'Post voor Compostela' voor. In dat boek blikt de Leuvenaar terug op zijn indrukwekkende tocht naar Santiago de Compostela die 125.000 euro opleverde voor het onderzoek naar kanker.

Leuvenaar Johan Swinnen (51) vertrok op 21 augustus 2017 in Leuven voor een looptocht van 2.400 kilometer naar Santiago de Compostela. 32 dagen lang legde professor Swinnen elke dag 80 kilometer af om het onderzoek naar kanker te ondersteunen.





Zoon Pieter

Hij deed dat als eerbetoon aan de strijd die zijn zoon Pieter (20) en vele andere kankerpatiënten dag na dag voeren. In de rugzak van de Leuvense versie van Forrest Gump honderden brieven van kankerpatïenten en familieleden die Johan Swinnen met overtuiging naar het bekende bedevaartsoord bracht...Een heldendaad zowaar -die bovendien 125.000 euro opleverde- maar zo ziet Johan Swinnen zijn indrukwekkende prestatie niet. Toen niet, en nu nog altijd niet.





Belofte

"Ik ging die uitdaging aanvankelijk aan omdat ik had na de diagnose van kanker bij onze Pieter had beloofd dat ik iets straf zou ondernemen als hij de ziekte zou overleven. Dat gebeurde gelukkig. Ik ben naar Compostela gelopen voor mijn zoon Pieter die op zijn dertiende werd geconfronteerd met een hersentumor maar ook om de strijd van alle andere kankerpatiënten te symboliseren", aldus de professor die zijn unieke ervaring ondertussen heeft neergepend in het boek 'Post voor Compostela'. In dat boek onder meer illustraties van zijn zoon Pieter maar vooral een boodschap van hoop voor alle kankerpatiënten.





Elke euro telt

"Als ik terugblik op mijn lange tocht, dan denk ik dat veel mensen me een beetje gek hebben verklaard maar ik vond steeds de kracht om door te gaan", vertelt Johan Swinnen. "Ik heb mijn verhaal nu in een boek gegoten want het belang van onderzoek naar kanker moet onder de aandacht blijven. We staan nu op een belangrijk keerpunt in het wetenschappelijk onderzoek. Er kunnen mooie stappen vooruit worden gezet in de nabije toekomst. Daarom is het belangrijk dat het besef nog groeit bij de mensen dat elke euro telt om een remedie te vinden tegen de ziekte die zoveel mensen treft."





Nieuw initiatief

Dat brengt ons meteen bij de grote vraag: wanneer begint professor Johan Swinnen aan zijn volgende tocht om geld in het laatje te brengen voor het onderzoek naar kanker? "Er komt zeker een nieuw initiatief", onthult professor Swinnen een tipje van de sluier. "Het wordt zeker geen tweede tocht naar Santiago de Compostela. Die ervaring was uniek. Wat het precies zal worden, weet ik nog niet maar het wordt zeker groots."





Het boek 'Post voor Compostela' is uitgegeven door Uitgeverij Houtekiet.