Kamutamba-project op dreef dankzij benefiet 11 juni 2018

Op het Martelarenplein en in Het Depot in Leuven werd afgelopen zaterdag de vierde editie van de Kamutamba-benefiet georganiseerd. Met optredens van onder meer Berry Quincy en Voskov werd geld ingezameld voor het Kamutamba-project in Zambia. Het Leuvense koppel Stijn Gijbels en Katleen Herrijgers bouwden daar in het dorp Ibenga onder meer een guesthouse en andere voorzieningen voor de lokale bevolking. "De voorbije jaren konden we al zo'n 50.000 euro inzamelen en het project vordert dankzij die mooie solidariteit bijzonder goed", vertelt Stijn Gijbels. Meer info: www.kamutamba.com (BMK)