Kampioenen van RSC Heverlee gehuldigd 07 maart 2018

02u27 0

Skateclub RSC Heverlee organiseerde onlangs zijn jaarlijkse Clubdag in ontmoetingscentrum 't Celestijntje op de Celestijnenlaan in Heverlee.





Die befaamde clubdag begon 's ochtends met verschillende clubkampioenschappen, daarna volgde 's namiddags een leuke slalomsessie voor jong en oud. Daarna werden achtereenvolgens de kampioenen recreatie, de kampioenen competitie en de trainers in de bloemetjes gezet. Doorlopend kon je er ook rondsnuffelen op de Skate-rommelmarkt.











(SVDL)