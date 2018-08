Juwelen gestolen 30 augustus 2018

02u24 0

In de Franz Schollaertstraat in Kessel-Lo werd er dinsdagnamiddag ingebroken in een woning. Het raam van de garage aan het huis werd opengebroken en de woning werd doorzocht. De inbrekers gingen aan de haal met juwelen. De politie werd verwittigd en stelde proces-verbaal op. (KAR)