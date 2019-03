Juwelen gestolen KAR

03 maart 2019

12u55 0

In een huis in de straat Verloren Kost in Leuven hebben inbrekers zaterdagnamiddag ingebroken. Ze forceerden het keukenraam om zo in de woning te klimmen. Ze doorzochten alle kamers en gingen aan de haal met juwelen. De politie werd verwittigd en stelde proces-verbaal op.