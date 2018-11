Juwelen gestolen KAR

25 november 2018

12u11 0

In een woning in de Fazantenlaan in Kessel-Lo vrijdag overdag ingebroken geweest. De inbrekers braken het raam van de berging open en konden zo de woning betreden. Ze doorzochten alle kasten en gingen aan de haal met drie uurwerken en alle juwelen. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.