Juwelen gestolen uit appartement in Naamsestraat ADPW

22 februari 2019

Onbekenden hebben donderdag tijdens de dag ingebroken in een appartement in de Naamsestraat. Toen de bewoonster ’s avonds thuis kwam stelde ze vast dat de deur van haar flat was opengebroken. De buit bestond uit enkele juwelen.