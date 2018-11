Juwelen gestolen bij inbraak ADPW

26 november 2018

Onbekenden inbrekers hebben zondag tijdens de dag ingebroken in een huis op de Holsbeeksesteenweg in Kessel-Lo. Toen de bewoners ’s avonds thuis kwamen stelden ze vast dat de achterdeur was open gebroken. De slaapkamer werd doorzocht en verschillende kasten stonden open. De indringers gingen er vandoor met enkele juwelen. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.