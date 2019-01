Juwelen gestolen bij inbraak in IJzerenmolenstraat ADPW

04 januari 2019

In de IJzerenmolenstraat in Heverlee werd er tijdens de kerstvakantie ingebroken in een huis. De bewoners kwamen donderdag terug van vakantie en ontdekten dat een keukenraam opengebroken was. Heel de woning werd doorzocht en de inbrekers gingen aan de haal met juwelen. De politie werd verwittigd en stelde een proces-verbaal op.