Juwelen gestolen bij inbraak in Duinbergenlaan

20 februari 2019

Onbekenden hebben dinsdag in de vooravond ingebroken in een huis in de Duinbergenlaan in Heverlee. De indringers raakten binnen via een raam op de eerste verdieping dat ze wisten te bereiken door op een plat dak te klauteren. Heel de woning werd doorzocht. De buit bestond uit enkele juwelen.