Juwelen en uurwerken gestolen bij inbraak ADPW

17 december 2018

18u37 0

In de nacht van zaterdag op zondag werd er in Wijgmaal ingebroken in een huis op de Rotselaarsesteenweg. De bewoners waren afwezig toen inbrekers de achterdeur openbraken en heel de woning doorzochten. Toen de bewoners zondag thuiskwamen ontdekten ze dat de inbrekers aan de haal waren gegaan met juwelen en uurwerken. De politie werd verwittigd en stelde een proces-verbaal op.