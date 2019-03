Juwelen en dollars gestolen bij inbraak ADPW

20 maart 2019

12u51 0

Onbekenden hebben dinsdag tijdens de dag ingebroken in een appartement op de achtste verdieping in de Heilige Geeststraat in Leuven. De indringers forceerden de voordeur met een scherp voorwerp. Eenmaal binnen werden verschillende kamers doorzocht. De daders gingen er vandoor met enkele juwelen en een onbekend aantal Amerikaanse dollars.