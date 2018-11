Jury geloot voor assisenproces Godfried C. (51) Kim Aerts

21 november 2018

18u18 0 Leuven Op het assisenproces van Godfried C. (51) zetelen volgende week zeven vrouwen en vijf mannen in de jury. Zij werden woensdag geloot tijdens de jurysamenstelling. Vanaf maandag staat C. terecht voor de moord op zijn ex Anne Collaer (47) uit Leuven, met wie hij vijf kinderen had.

In een holle ruimte, achter de valse wand van een hoogslaper van haar kinderen werd het lichaam van Anne Collaer op 7 februari 2017 ontdekt door haar 10-jarig zoontje. “Ik heb mama gezien en ze is dood”, meldde die aan agenten die ondertussen bezig waren met de verhoren naar aanleiding van de onrustwekkende verdwijning van de vrouw. Rond het lichaam van de moeder waren dekens en vuilniszakken aangebracht. Collaer werd met verschillende messteken om het leven gebracht. Het labo vond bloedsporen in de badkamer, op de vloer rondom het toilet en op een handdoek in een kast alsook op de overloop en in de slaapkamer van het slachtoffer. Er werd een uitgebreid telefonie-onderzoek gevoerd en daaruit bleek dat de ex van Collaer, Godfried C., geen sluitend alibi kon voorleggen. C. beweerde dat hij op het moment van de feiten in zijn auto lag te slapen. Hij werd 16 dagen na de feiten, op 23 februari 2017, gearresteerd in café De Cuythoek in Leuven, waar hij soms verbleef en schoonmaakte. Er werd een grote hoeveelheid messen en vuilniszakken in beslag genomen. Tijdens zijn eerste verhoor ontkende hij enige betrokkenheid bij de moord op zijn ex-partner. Maandag staat Godfried C. uit Kortenaken terecht voor het Leuvense assisenhof. Het proces zal vijf dagen in beslag nemen.