Jury assisenproces Mehrnaz Didgar (51) bestaat uit zes mannen en evenveel vrouwen KAR

11 maart 2019

18u54 2 Leuven Zes mannen en zes vrouwen zijn gisteren uitgeloot als jurylid in het Leuvense assisenhof om te oordelen over het lot van Mehrnaz Didgar (51). De neurochirurge staat vanaf donderdag terecht voor de moord op haar 14-jarige dochter Eline Pans in de zomer van 2017.

Voor de loting van de juryleden vroegen 18 kandidaten om een vrijstelling. Voor tien van hen werd dat toegestaan. Een man die beweerde niet te kunnen lezen en schrijven, werd wandelen gestuurd. Ook een man die nog drie weken moest wachten op zijn hoorapparaat na een ongeval, mocht beschikken. Van de honderd namen gingen er uiteindelijk 62 in de urne voor loting. Het openbaar ministerie en Jef Vermassen, advocaat van Didgar, wraakten 11 personen, waaronder 7 mannen en 4 vrouwen. Zo belandden zes mannen en evenveel vrouwen in de jury. Er werden ook nog twee plaatsvervangers gekozen. Twee personen kwamen niet opdagen op de loting. Als zij daarvoor geen brief met een geldige reden naar de voorzitter van het hof hebben gestuurd, riskeren ze een boete van 1.250 tot 25.000 euro.

Zes dagen

Elke persoon die opgeroepen wordt om te zetelen in een assisenjury ontvangt een vergoeding van 11,15 euro. Elk verkozen jurylid, ook de vervanger, krijgt een vergoeding van 45,21 euro voor elke dag dat hij zetelt of op de debatten aanwezig is. Daarbij komt dan nog eens een kilometervergoeding. Die bedragen worden uitbetaald door de griffie. Daarnaast blijven juryleden hun loon behouden. De eerste vijf dagen van het proces worden betaald door de werkgever. Dagen die er bovenop komen door FOD Justitie. Het proces van Didgar zal zes dagen in beslag nemen. Volgende week donderdag wordt het verdict verwacht.