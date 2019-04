Jungle Jump tovert Brabanthal om tot springpaleis. “Niet enkel voor kinderen maar ook voor volwassenen!” Bart Mertens

16 april 2019

15u30 0 Leuven Dit weekend staat er een speciaal evenement op het programma in Leuven. Jungle Jump bouwt de Brabanthal volledig om tot een reuze binnenspeeltuin met meer dan 35 springkastelen. “En dit niet alleen voor kinderen want er worden ook twee avonden voor volwassenen georganiseerd”, zegt Dries Delsard van Jungle Jump.

Springen is dit weekend de boodschap in de Brabanthal in Leuven. Jungle Jump organiseert er een event met liefst 35 springkastelen. Voor slechts 7 euro kan er gesprongen worden zoveel men maar wil en dat voorrecht is niet alleen weggelegd voor kinderen. “Ons kidsevent heeft als doelgroep 2 tot 14 jaar. Wij hebben hiervoor 35 springkastelen in allerlei vormen”, vertelt Dries Delsard van Jungle Jump. “Het belooft goed weer te worden en het zal dus ook gezellig worden op het zonneterras voor de ouders. Maar er is meer want voor de eerste keer organiseert Jungle Jump ook een avondevent voor volwassenen. Het was de bedoeling om slechts één avond te doen maar zaterdag 20 april was in minder dan een week volledig uitverkocht. Daarom werd beslist om ook op vrijdag 19 april een avondeditie voor volwassenen te organiseren.” Meer info: www.junglejumpdays.be en info@junglejumpdays.be