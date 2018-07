Julien Vleminckx (74) overleden 05 juli 2018

Julien Vleminckx, voormalig cafébaas van De Fontein in de Leuvense Fonteinstraat en oprichter van de gelijknamige supportersclub van Stade Leuven, is op 74-jarige leeftijd overleden. De Fontein was de dynamische Stade supportersclub die onder leiding van Vleminckx busverplaatsingen organiseerde met verschillende opstapplaatsen naar de uitwedstrijden van Stade. Vleminckx richtte in 1984 samen met Fons Melot de supportersclub op. Julien bleef tot 2002 voorzitter van De Fontein.





Er zal deze vrijdagnamiddag afscheid van hem worden genomen vanaf 14 uur in uitvaartcentrum Pues in de Eikestraat in Winksele-Delle. (ADPW/SVDL)