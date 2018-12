Jozef terug op post in kerststal Bart Mertens

11 december 2018

19u15 1

De kerststal in Wijgmaal moest het tot gisteren stellen zonder Jozef maar dat is ondertussen opgelost.

In de Leuvense deelgemeente Wijgmaal keken voorbijgangers gisteren met grote ogen naar de kerststal. Maria moest het immers stellen zonder Jozef. Een vreemd tafereel dat te danken was aan een vergissing van de dienst die de kerststal kwam inrichten. “Het was wel een vreemd zicht”, zegt cafébaas Arne Mortelmans die heel wat klanten over de vloer kreeg die zich afvroegen waar Jozef was gebleven. “Het is eens iets anders natuurlijk. Maar ondertussen is Jozef terug op post in de kerststal. Maria kan op haar twee oren slapen.”