Jos Verhoogen scoort in 'Champions League voor fotografie' 09 februari 2018

02u42 0 Leuven Fotograaf Jos Verhoogen heeft in het Leuvense Provinciehuis de titel 'Master Qualified European Photographer' gekregen. Een uitzonderlijke prestatie, want die erkenning is slechts weggelegd voor de top van de fotografie.

In het Provinciehuis in Leuven opende zopas een tentoonstelling met foto's van Jos Verhoogen uit Kortenberg. Verhoogen pakt uit met een reportage van een geboorte. Ook architectuurfoto's van Steven Massart uit Tienen maken deel uit van de gratis expo die nog tot 1 maart te bewonderen is in de Cobbaerthoek. De tentoonstelling kwam er naar aanleiding van de titel 'Master Qualified European Photographer', die beide fotografen zopas gekregen hebben. Die bekroning is overigens eerder uitzonderlijk. Er zijn maar 52 Europese fotografen, waaronder 6 Belgen, die het kwaliteitslabel hebben gekregen van de Federation of European Photographers. Het label wordt al eens omschreven als de 'Champions League voor fotografie'.





"Met moderne technologie kan iedereen een foto maken, maar de kracht en de kunst van een beroepsfotograaf is om een uniek beeld te maken op het perfecte moment. Ik probeer in elk beeld emotie te vatten", besluit Jos Verhoogen. (BMK)