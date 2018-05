Jos Verbinnen (83) overleden 16 mei 2018

Jos Verbinnen (83) is op 12 mei overleden in het UZ Gasthuisberg in Leuven. Verbinnen is de stichter van Verbinnen Smart Home Concepts, gevestigd in de Bondgenotenlaan in Leuven. Sinds 1964 is de naam Verbinnen verbonden aan hoogwaardige klank en beeld.





De plechtige uitvaartliturgie voor Jos Verbinnen vindt plaats in de Sint-Kwintenparochiekerk in de Naamsestraat in Leuven op zaterdag 19 mei om 10 uur. Nadien volgt de begraving op de begraafplaats De Jacht in Heverlee. Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.40 uur. Jos een laatste groet brengen, kan in funerarium Pues op de Geldenaaksebaan 344 in Heverlee op vrijdag 18 mei van 18.30 tot 19.30 uur. (BMK)