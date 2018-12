Joorzangers verrassen bewoners van Wijgmaalbroek Bart Mertens

18 december 2018

19u39 0 Leuven De Joorzangers verrasten de bewoners van woonzorgcentrum Wijgmaalbroek in Wijgmaal met een concert. Daarmee sloot het koor van de ‘Mannen van het Jaar’ een reeks van drie optredens op vier dagen af.

Tussen 14 en 18 december traden de Joorangers liefst drie keer op in Leuven. Op 14 december gaven ze een geslaagd kerstconcert in een volle Sint-Pieterskerk. Vervolgens stond het bekende Leuvense koor van de ‘Mannen van het Jaar’ op de Leuvense Kerstmarkt en zopas trakteerden de Joorzangers de bewoners van woonzorgcentrum Wijgmaalbroek op kerstliederen in het Leuvense dialect.

Voor de Joorzangers was het de voorbije dagen dus behoorlijk druk maar met al hun ervaring kunnen de leden van het koor die druk wel aan. “De Joorzangers begonnen in 2004”, aldus de bekende DJ Eddy die nauw betrokken is bij de Joorzangers. “Het was destijds de ons helaas al ontvallen Meneer André die met zijn dirigeerstokje de ongeslepen diamanten door het gamma van hele en halve noten loodste en met enige fierheid het eerste grote optreden in februari 2005 in de Stadsschouwburg tot een goed einde wist te brengen. Sindsdien is een optreden van de Joorzangers keer op keer een belevenis.”