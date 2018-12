Jongeren vallen feestvierder aan Stefan Van de Weyer

26 december 2018

12u17 0 Leuven Een 26-jarige man uit Leuven raakte woensdagochtend gewond na een nachtje stappen. Hij werd aangevallen, de daders maakten echter geen buit maar het slachtoffer was hierdoor een week werkonbekwaam.

In de Mechelsestraat werd hij aangesproken door enkele jongeren. Eén van hen vroeg of hij geld had. Toen hij negatief antwoordde en verder wilde, werd hij tegen de grond geduwd en kreeg hij wat klappen en stampen. Het slachtoffer hield aan deze agressie verschillende blauwe plekken, builen en een bebloed aangezicht over.

Hij werd overgebracht naar het UZ Gasthuisberg waar enkele hechtingen werden aangebracht. Hij is een week werkonbekwaam. Het slachtoffer werd niet bestolen. Kort na de feiten werden door de patrouilles, die op zoek gingen naar de daders, vier jonge mannen uit het Leuvense opgepakt die mogelijks bij de feiten betrokken zijn. Een vijfde verdachte kon al lopend aan de politie ontsnappen. Verder onderzoek, op basis van camerabeelden in de buurt van de feiten, moet uitwijzen of deze jongeren, die allen minderjarig zijn, effectief bij de feiten betrokken waren.

Het voorbije weekend werden ook al twee twintigers, die na een avondje stappen alleen naar huis keerden, door een groepje jongeren bedreigd en belandde één van hen met lichte verwondingen in het ziekenhuis. Eén van die aanvallen vond ook plaats in de Mechelsestraat. Of de feiten verband houden met mekaar moet blijken uit het verder onderzoek.