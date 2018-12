Jongeren stelen cava op kerstmarkt ADPW

19 december 2018

14u44 0

Drie jongemannen kropen dinsdagnacht over de omheining van de gesloten kerstmarkt. Ze gingen één van de tenten binnen en namen daar een fles cava mee. Dit was echter buiten de bewaking van de kerstmarkt gerekend die het drietal opmerkte nog voor ze de fles konden kraken. De jongeren zetten het op een lopen en lieten in hun vlucht de fles cava op de grond vallen. Twee van hen konden ontkomen, maar de derde werd gevat door de bewaking. De politie werd verwittigd en de jongeman werd meegenomen naar het commissariaat. Er werd een proces-verbaal opgesteld voor diefstal.