Jongeren steken bloembak in brand 30 augustus 2018

Aan het Sint-Maartensdal in Leuven hebben enkele jongeren dinsdag een bloembak in brand gestoken. Volgens getuigen werden de vlammen al snel anderhalve meter hoog. Brandweer en politie werden meteen ter plaatse geroepen. Het vuur was al gedoofd voor de brandweer ter plaatse kwam. De pompiers moesten enkel nog nablussen. De omliggende appartementen liepen geen schade op.





De politie kon enkele jongeren meenemen waarop het parket werd verwittigd. (KAR)