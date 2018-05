Jongeren slaags op Drie-Engelenberg 02 mei 2018

Enkele jongeren raakten dinsdagochtend in de vroege uurtjes slaags op de Drie-Engelenberg in het centrum van Leuven. Een man van 24 uit Heverlee een 22-jarige uit Kontich liepen verwondingen op in het gezicht. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De politie stelde een proces-verbaal op. (KAR)