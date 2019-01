Jongeren dringen binnen op Hertogensite en vinden skeletten en hersenen… Bart Mertens

13 januari 2019

17u05 0 Leuven Twee jongeren uit Nederland –die opereren onder de naam Urbex Explore- hebben een ‘illegaal’ bezoekje gebracht aan een gebouw op de Hertogensite. Ze vonden zowaar beenderen en hersenen in het gebouw en maakten een uitgebreide video van hun bezoek…

Urban exploring, afgekort urbex of UE, is populair bij jongeren. Ze bezoeken doorgaans verlaten gebouwen en brengen hun bezoek meestal ook in beeld. De term werd omstreeks 1990 bedacht door de Canadese explorer Jeff Chapman, ook gekend als Ninjalicious, die met het tijdschrift Infiltration en de website infiltration.org gestart was. Twee jongeren uit Nederland brachten zopas een bezoekje aan een gebouw op de Hertogensite in Leuven. Die site ondergaat momenteel een transformatie en heel wat gebouwen zullen sneuvelen voor nieuwe gebouwen. De jongeren moesten niet eens inbreken in het gebouw dat ze bezochten want de deur stond gewoon open. In een video van een kwartier tonen ze wat ze allemaal aantroffen in het gebouw waar vroeger studenten les kregen over de medische wetenschap. “We vonden zelfs echte hersenen. Supervet”, aldus één van de ‘urban explorers’.