Jongensclubs weigeren doopcharter te ondertekenen “Studentenkringen en meisjesclubs tekenen wel” Bart Mertens

01 maart 2019

11u00 0 Leuven Rector Luc Sels is teleurgesteld dat de jongensclubs het doopcharter vooralsnog niet ondertekenen. De studentenkringen en de meisjesclubs doen dat wel. De jongensclubs laten weten dat ze bezig zijn aan “een interne regelgeving” om ongevallen te voorkomen tijdens studentendopen. Het doopcharter kwam er na de fatale afloop van een doop van studentenclub Reuzegom in december 2018. Die club is ondertussen ontbonden.

Meteen na het overlijden van een KU Leuven-student ten gevolge van de doop van studentenclub Reuzegom kregen de studentenclubs na eerdere weigeringen opnieuw de kans om het charter te onderschrijven. Dat charter is een concrete vertaling van het tuchtreglement om ongevallen –zoals in december bij de ondertussen ontbonden studentenclub Reuzegom- te voorkomen tijdens studentendopen. KU Leuven, UCLL, LUCA, LOKO en de erkende studentenkringen schreven mee aan het charter. Meteen na het Reuzegom-incident ontstond er ook een draagvlak voor de ondertekening van het charter bij de clubs. Ze onderschreven het document maar de officiële ondertekening zou pas na de examens van januari volgen.

Ondertussen is het februari en werd het bijgewerkte charter ondertekend door LOKO en door de meisjesclubs. De jongensclubs geven vooralsnog niet thuis en dat is niet naar de zin van rector Luc Sels. “Ter herinnering: na een eerste overleg in december gaven de clubs aan dat ze bereid waren om het charter te onderschrijven”, laat rector Luc Sels optekenen. De jongensclubs laten in een reactie aan de KU Leuven weten dat ze “nog bezig zijn met een eigen interne regelgeving” maar meer details zijn daarover niet bekend.

Over het doopcharter zelf wordt niet meer onderhandeld Rector Luc Sels (KU Leuven)

Rector Luc Sels is teleurgesteld dat de jongensclubs het goede voorbeeld van de meisjesclubs niet volgen. “De overgrote meerderheid van de studenten steunt dit charter volmondig en daarin spelen LOKO en de erkende kringen een voortrekkersrol. Als eigen regels van de clubs hun leden tot meer zorgvuldigheid aansporen kan dit enkel helpen maar over het doopcharter zelf wordt niet meer onderhandeld. Eigenlijk verwachten we van onze studenten dat ze zich gewoon engageren om hun gezond verstand te gebruiken. Daar kan moeilijk iets op tegen zijn want een doop of ontgroening mag geen vernedering zijn. Het mag ludiek zijn maar een doop moet vooral in alle veiligheid en met respect kunnen plaatsvinden. Dat willen we met dit charter bewaken. Net daarom vind ik het een bijzonder krachtig signaal dat de meisjesclubs zich via het charter engageren om daar actief aan mee te werken. Het is spijtig dat de jongensclubs het charter nog niet willen ondertekenen. We verwachten dat ze dit de komende weken alsnog zullen doen en gaan er van uit dat ze ook in hun interne organisatie stappen zetten met oog op meer veiligheid en respect. Ik hoop oprecht dat alle clubs er mee voor zullen zorgen dat de mensonterende en gevaarlijke activiteiten van december 2018 nooit meer worden herhaald.”