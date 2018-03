Jongeman vrijgesproken voor valse naamdracht 24 maart 2018

Een 24-jarige Leuvenaar is vrijgesproken voor het 'lenen' van de naam van zijn broer. Op 26 november 2016 werd Nadir B. tegengehouden bij een grootschalige BOB-controle in de buurt van Zemst. Gezien een eerdere veroordeling tot 6 jaar cel voor onder meer slagen en verwondingen, smaad en weerspannigheid leek het hem beter om zich voor te doen als zijn broer. Dus maakte hij de agenten wijs dat hij zijn identiteitskaart en rijbewijs niet op zak had. "Mijn naam is Faysal B.", voegde hij eraan toe. Omdat de agenten geen verdere onregelmatigheden vaststelden en hij niet dronken op pad was mocht hij zijn weg verderzetten. De boete voor het niet in het bezit zijn van zijn identiteitskaart zou nog volgen. Toen zijn broer enkele weken later een melding van de politie kreeg dat hij beboet zou worden omdat hij geen rijbewijs bij zich had ging er een lichtje branden bij hem. Nadir werd vervolgd voor valse naamdracht maar kon niet veroordeeld worden. Juridisch gezien had hij immers enkel de voornaam van iemand anders gebruikt. (WHW)