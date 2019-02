Jongeman verwart Kroegberg met toilet en krijgt extra boete nadat hij valse naam opgeeft ADPW

26 februari 2019

Een 22-jarige man uit Deerlijk probeerde in de nacht van maandag op dinsdag de politie om de tuin te leiden door een valse naam op te geven. De jongeman werd gecontroleerd omdat hij de Kroegberg in Leuven verwarde met een openbaar toilet. Toen een politiepatrouille een GAS-boete opstelde voor wildplassen, gaf de jongeman een valse naam op. De politie liet zich echter niet in de luren leggen en nam de jongeman mee om zijn identiteit te controleren. Al snel viel hij door de mand en bekende zijn echte naam. De politie stelde daarom ook een proces-verbaal op voor het opgeven van een valse naam.