Jongeman krijgt klappen in Café Karément 16 maart 2018

In de nacht van woensdag op donderdag, omstreeks 6.30 uur, kreeg een jongeman in café Karément op de Oude Markt rake klappen van twee mannen. De 24-jarige man uit Etterbeek had hen aangesproken over een racistische opmerking die één van hen gemaakt had. Hij moest overgebracht worden naar het ziekenhuis voor verzorging. De politie werd erbij geroepen en kon een verdachte oppakken, een 31-jarige man uit Scherpenheuvel. Het parket werd ingelicht en de zaak wordt verder onderzocht. (ADPW)